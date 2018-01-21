​Министр энергетики России предсказал стабилизацию нефтяного рынка

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ рассчитывают на ребалансировку нефтяного рынка уже в 2018 году, сообщают «Ведомости».

При этом он подчеркнул, что рост цены на нефть не будет определяющим признаком ребалансировки: «ценовой фактор - это не основной и не единственный фактор, чтобы говорить, когда надо начинать выход из сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Должно произойти полное восстановление рынка».

«Несмотря на то, что прогресс очевиден, нам нельзя расслабляться, мы решительно настроены довести ребалансировку (нефтяного рынка) до конца», – добавил министр.