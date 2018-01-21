Каждый бюллетень в Югре будет снабжен специальной защитной маркой

Избирательная комиссия Югры утвердила распределение специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации в марте текущего года.

«Мы распределяем специальные знаки среди территориальных избирательных комиссий в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии «О количестве, сроках изготовления и доставки специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней», – отметил в ходе заседания секретарь Избиркома Югры Салис Эбекуев.

Он подчеркнул, что каждый бюллетень должен быть снабжен специальной защитной маркой. Их количество ЦИК России ранее утвердил: оно точно соответствует количеству бюллетеней.

Марки наклеиваются на каждый бюллетень и защищают его от подделки. «При отсутствии специального знака бюллетень будет считаться недействительным», – подчеркнул Салис Эбекуев. Всего будет распределено 1 132 393 марок. В срок до 1 февраля они будут доставлены в автономный округ, после чего Избирком Югры направит их в территориальные избирательные комиссии автономного округа.