В Сургуте открылась АЗС нового формата // ФОТО

В Сургуте по улице Профсоюзов, 1 была реконструирована автозаправочная станция (АЗС) с применением передовых технологий, сообщает управление по связям с общественностью.

Станция оборудована комфортной зоной ожидания с возможностью подключения к Wi-Fi, а также автоматическим платежным терминалом, позволяющим осуществить заправку без посещения операторной АЗС. Предусмотрено обслуживание людей с ограниченными возможностями.