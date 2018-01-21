В Сургуте открылась АЗС нового формата // ФОТО

В Сургуте по улице Профсоюзов, 1 была реконструирована автозаправочная станция (АЗС) с применением передовых технологий, сообщает управление по связям с общественностью.
Станция оборудована комфортной зоной ожидания с возможностью подключения к Wi-Fi, а также автоматическим платежным терминалом, позволяющим осуществить заправку без посещения операторной АЗС. Предусмотрено обслуживание людей с ограниченными возможностями.
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