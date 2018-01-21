Около семи тысяч югорчан переселены из аварийного жилья

Губернатор Югры Наталья Комарова, в ходе заседания правительства Югры, заявила, что в период с 2012 до конца 2016 годов в соответствии с адресными программами переселено почти 7000 человек из 273-х аварийных домов, сообщает администрация Югры.

«Таким образом, в автономном округе аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, по состоянию на 1 января 2018 года нет», - подчеркнула Наталья Комарова.

Исполняющая обязанности директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Елена Шухорова отметила, что краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014-2016 годы завершен в полном объеме.