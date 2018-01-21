Партия пенсионеров за справедливость выразила поддержку участию Путина в выборах главы государства

Партия пенсионеров за социальную справедливость поддержала участие действующего президента России Владимира Путина в выборах главы государства, сообщает «ТАСС».

«Съезд принял решение о политической поддержке кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина на выборах 18 марта 2018 года», – сообщается в материалах по итогам пятого съезда на официальном сайте партии.

«Мы долго обсуждали и пришли к выводу, что в такое сложное для Отчизны время менять лидера нельзя, – пояснил председатель партии Владимир Бураков. – Мы подготовили наказы кандидату, в которых сформулировали те изменения, которые хотели бы видеть».

Напомним, что Владимир Путин участвует в выборах президента в качестве самовыдвиженца. Он уже заручился поддержкой как ряд парламентских партий ("Единая Россия", "Справедливая Россия"), так и ряд не представленных в Госдуме, в том числе "Родина", "Патриоты России", "Гражданская платформа", Партия пенсионеров России, Партия свободных граждан, "Гражданская сила", "Города России", "За справедливость".