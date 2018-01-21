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Партия пенсионеров за справедливость выразила поддержку участию Путина в выборах главы государства

Партия пенсионеров за социальную справедливость поддержала участие действующего президента России Владимира Путина в выборах главы государства, сообщает «ТАСС».

«Съезд принял решение о политической поддержке кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина на выборах 18 марта 2018 года», – сообщается в материалах по итогам пятого съезда на официальном сайте партии.

«Мы долго обсуждали и пришли к выводу, что в такое сложное для Отчизны время менять лидера нельзя, – пояснил председатель партии Владимир Бураков. – Мы подготовили наказы кандидату, в которых сформулировали те изменения, которые хотели бы видеть».

Напомним, что Владимир Путин участвует в выборах президента в качестве самовыдвиженца. Он уже заручился поддержкой как ряд парламентских партий ("Единая Россия", "Справедливая Россия"), так и ряд не представленных в Госдуме, в том числе "Родина", "Патриоты России", "Гражданская платформа", Партия пенсионеров России, Партия свободных граждан, "Гражданская сила", "Города России", "За справедливость".


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21 января в 10:26, просмотров: 892, комментариев: 7


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Комментарии:
Roks
не нравится
21 января в 10:57
Граждане спакуха. Власть до того безграмотная, что год два и писец..... Шварц этой власти настанет неотвратимо ......... вот о чём,подумали пенсионеры
Сергей Б
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21 января в 12:17
Лучше синица в руках, чем журавель в небе – подумали пенсионеры депутаты получающие пенсию от 200 т.р. в месяц и «поддержала участие действующего президента России Владимира Путина в выборах главы государства».
tanatos49 Roks
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21 января в 12:39
>>Власть до того безграмотная, что год два и писец<<
Т.е. вы через два года шапку свою съедите? Ну, если обещанный "писец" не настанет?
Или привычно отодвинете очередной "конец Рашки"tm ещё на год-два?
Сергей Б tanatos49
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21 января в 12:44
Тарантас, ты чё, тоже пенсионер депутат что ли?
tanatos49 Сергей Б
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21 января в 12:48
Хм, товарисч уБогий, и с чего вы это взяли?
Опять голоса в голове?
Сергей Б tanatos49
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21 января в 12:58
А с того и взял, что ты опять на свою задницу троллишь.
Не, если ты конечно депутат, то вполне…
Сергей Б tanatos49
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21 января в 13:15
А если ты из партии «дворники за справедливость», исходя из того, что ты в пять утра встаёшь, то того…

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