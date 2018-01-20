В группе «Серебро» утверждена новая участница

В Instagram музыкального коллектива «Серебро» появилось сообщение, что с пятницы, 19 января, стартуют официальные выступления группы в новом составе. Третьей участницей станет Татьяна Моргунова.

После ухода одной из исполнительниц группы «Серебро» Полины Фаворской в конце лета 2017-го, осенью стартовал масштабный кастинг. «Таким будет SEREBRO в 2018 году. И именно в таком составе вы скоро будете видеть группу на всех концертах. Новая эра уже близко. Татьяна, добро пожаловать, девочка», - написал продюсер группы Максим Фадеев. Подписчики группы в соцсетях выразили надежду, что группа «Серебро» в новом составе продержится все же подольше, чем один 2018 год.