Правительство одобрило выделение 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Правительство приняло решение о выделении в 2018 году бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, пишет сегодня «Коммерсант». Средства в размере 14,5 млрд руб. направляются главным распорядителям средств бюджета на финансирование повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов президента от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688. В указах речь идет о повышении зарплат дипломатических работников, государственных служащих и сотрудников сферы юстиции. Размер окладов перечисленных специалистов должен быть повышен на четыре процента.