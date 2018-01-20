​Когда Масленица в 2018 году? Между праздниками перерывчик небольшой

В наступившем году россиянам вряд ли удастся попрощаться с зимой за неделю до Великого поста. Ранняя Масленица, с которой прощаются целую неделю - Сырную седмицу - начнется уже 12 февраля, а закончиться 18 февраля Прощенным воскресеньем. Дата празднования каждый год меняется, так как привязана к православной Пасхе, хотя такого названия праздника в церковном календаре не существует. А Православную Пасху верующие будут отмечать 8 апреля.