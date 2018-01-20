В сорокаградусный мороз «потеряшка» в наморднике! Хозяин, найдись

Говорят, в такую погоду и собаку на улицу не выгоняют. Но иногда питомец может по неизвестным причинам убежать и потеряться. Надеемся, произошло именно так, ведь находиться на морозе домашней собаке, да еще и в наморднике, наверное, не очень. Животное было замечено горожанами на ул. Крылова, д.45, и теперь активисты ОД «Дай лапу» спешат разыскать хозяев. Холодно все-таки, не бросайте любимцев.