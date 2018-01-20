Куда сургутяне ездят в сорокаградусный мороз?! Туда же, куда и в любую другую погоду!

Потому что выходной! Сургутяне, которые, к слову, подзабыли о настоящих сибирских морозах этой зимой, не стали отсиживаться дома. Дела никто не отменял, как, впрочем, и возможность отдохнуть. Если машина не завелась – это не повод расстраиваться: общественный транспорт ходит, несмотря на ночные минус 38.

Даже маршрутки гоняют по городу, и проезд в них не подорожал. А вот таксистов сегодня на дороге чуть меньше, поэтому операторы этих служб предупреждают об ожидании в 20-40 минут, в зависимости от направления. Например, следующих в аэропорт просят побеспокоиться заранее. Тарифы, кстати, пока остались вменяемыми, по крайней мере, причину удорожания «из-за мороза» в такси не называют.

Мы проехались в общественном транспорте города, и спросили, куда едут сургутяне.

. Ответы были такими: на тренировку, в ТРЦ, к бабушке, на уколы, на работу. Вот и свадебные кортежи сегодня катаются в штатном режиме.Брачующиеся не боятся замерзнуть даже во время фотосессии при аномально низких температурах, больше переживают, по поводу хороших кадров, и чтобы техника не подвела до ресторана. Валенки в помощь!

Зато сегодня солнечно, и кажется, что даже уличные датчики температур немного «нагрелись» и показывают... всего -28…