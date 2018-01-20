​Грелись паяльной лампой и сгорели заживо. Названы причины трагедии в Казахстане

В салоне автобуса, сгоревшего 18 января на трассе Самара — Шымкент в Казахстане, рядом с канистрой с бензина работала паяльная лампа. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает портал Tengri News. При пожаре погибли 52 человека, граждане Узбекистана, спастись удалось только двум водителям и трем пассажирам.

Эту версию подтвердил и очевидец, слова которого приводит портал Караван.kz: «В автобусе грелись паяльной лампой. Кто-то что-то там между собой не поделил. Пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться».Всего в автобусе было 57 человек — 55 пассажиров и два водителя.