Ксения Собчак: «Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо, Томск, за минус 40 градусов!»

Телеведущая, журналист и политик Ксения Собчак 19 января во время визита в Томск впервые окунулась в крещенскую прорубь, следует из сообщения самой Ксении в Instagram.

В пятницу незарегистрированный кандидат в президенты России рамках сибирского турне прибыла в Томск с агитационным визитом, уточняет riatomsk.ru

«Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо, Томск, за минус 40 градусов!», – написала Собчак у себя в Instagram под фотографиями, на которых она окунается в купель. К слову, в этом году число политиков и публичных россиян, решивших провести обряд омовения в крещенских купелях, судя по их собственным постам в социальных сетях, существенно выросло.