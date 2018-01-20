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За окном минус 40? Устраиваем "криотерапию" для подушек и мягких игрушек

Настоящий сибирский мороз: польза или вред? В минус сорок, конечно, лучше не высовывать нос лишний раз на улицу, даже для автомобиля работа в таких условиях – тяжелое испытание. А как использовать аномальные морозы в быту? «Можно устроить дезинфекцию пуховым и перьевым подушкам, а также мягким игрушкам», - советуют медики. Наверняка слыхали про бытовых клещей и прочую живность, которая обживает ваши подушки, матрасы, одеяло, ковры? Вот как раз им такая криотерапия на балконе точно не понравится! Это естественным образом очистит от микроорганизмов домашний текстиль.

Также можно отправить на балкон дня на три домашние коврики и, например, зимние меховые шапки. Учитывая, что синоптики обещают на -38 — -40 градусов на все выходные, можно воспользоваться этим советом. В разгар сурового сезона также отступают эпидемии гриппа и ОРВИ, ведь мороз убивает вирусы и бактерии.

Что касается людей, то врачи советуют не устраивать дома тропики, а лучше почаще проветривать. Только не забывайте про комнатные цветы, которые могут очень быстро отморозить листья, если не отставить их подальше от прямого потока холода. Впрочем, и интенсивная работа батарей для них опасна не меньше.

«Зимние затворники, лишающие себя прогулок, теряют естественные возможности оздоровить свой организм. Главное, чтобы одежда позволяла чаду легко двигаться. Ведь оптимальные дозы низких температур улучшают память и вызывают прилив гормона серотонина», - напоминают врачи. Но стоит помнить:

опасен не сам холод, а перепады между комнатной и уличной температурами, которые доходят до 50 градусов. Выходите на улицу не только с шарфом, но и с умом.


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Сегодня в 09:38, просмотров: 164, комментариев: 0


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