​Осужденные Сургутской исправительной колонии № 11 приобщились к празднику Крещения

Православные осужденные исправительной колонии № 11 встретили один из главных православных праздников – Крещение Господне, сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре. Православные считают, что крещенская вода исцеляет любые недуги, а окунувшиеся в нее люди освобождаются от грехов. Более 100 осужденных пожелали окунуться в купель.

Для пятерых из них этот праздник стал особенным: их крестили. Обряд крещения совершил настоятель храма святителя Николая Чудотворца, иерей, отец Георгий. Он провел молебен в храме Иконы Божией Матери «Споручница грешных», действующего на территории ИК-11. Затем он совершил великое освящение воды и пожелал всем силы духа. В своем напутственном слове он сказал крещеным: «Теперь вы православные христиане, и зло не сможет вас одолеть, если, конечно, вы сами, поддавшись искушению, не откроете врагу двери. Отныне вы можете полноправно участвовать в церковных таинствах, получать через них помощь Божию и укрепляться в своей вере».