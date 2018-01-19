​СМИ сообщают, что уголовные дела о страшном ДТП в декабре 2016 года могут быть закрыты

Уголовные дела, связанные с трагическим ДТП, унесшим жизни детей-спортсменов из Нефтеюганска, могут быть закрыты. Речь идет о деле против работника администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого, а также против сотрудников ГИБДД Башкирии (они, предположительно, отпустили водителя, который устроил аварию). Как пишет «РБК Тюмень», закрытие дел возможно из-за требования Генпрокуратуры к Следственному комитету. Так как прокуратура утверждает обвинение, а она, по словам одного из родителей, «не видит связи между их действиями и гибелью детей», процессы могут быть прекращены.