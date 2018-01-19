​Полиция наведалась с обыском в тюменский штаб Навального

В Тюмени у штаба оппозиционера Алексея Навального начались проблемы. Туда пришли полицейские с подозрениями на то, что волонтеры незаконно агитируют людей непонятно к чему. Как полагают СМИ, все это – подготовка (с обеих сторон) к акции «забастовки избирателей», которая запланирована 28 января. В разных городах России ее то согласовывают, то не согласовывают, поэтому в случае желания ее поддержать удостоверьтесь, что в вашем городе она легальна.