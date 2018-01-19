​Полиция расследует, как могли быть скоординированы атаки на три российские школы. Ищут аналог «Синего кита»

Три нападения на школы, произошедшие в России (Пермь, Челябинск, Улан-Удэ) за последнюю неделю, могут быть связаны, полагает следствие. Их на это натолкнул тот факт, что некоторые нападавшие состояли в закрытых группах в соцсетях, и даже намекали или напрямую предупреждали сверстников о том, «чтобы не ходили в школу, так как «будет мясо».

Таким образом силовки пришли к выводу, что одной из причин произошедших инцидентов может быть своеобразная сетевая «игра», вроде нашумевшего «Синего кита», толкавшего детей к самоубийствам.