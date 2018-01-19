Рекордное число маломобильных пассажиров воспользовались РЖД в 2017 году

В 2017 году холдингом «РЖД» обслужено рекордное количество маломобильных пассажиров, сообщается на официальном сайте компании. Услугами помощи и сопровождения на территории вокзалов воспользовались более 170 тыс. человек, что на 70 процентов больше, чем в 2016 году.

В связи с высоким спросом на услугу в 2017 году на 81 вокзале ОАО «РЖД» организованы специализированные службы помощи маломобильным пассажирам (в 2016 году на вокзалах действовали 36 служб помощи). Так, с 2016 года на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2 и Тюмень содействие маломобильным пассажирам оказывают специализированные организации. А в прошлом году такие подразделения появились в Сургуте и Пыть-Яхе.Там, где наличие специальной службы не предусмотрено, помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

На сайте РЖД в подразделе «Помощь на вокзалах» любой пассажир может ознакомиться с уровнем адаптации интересующего вокзального комплекса при планировании поездки.

На сегодняшний день половина объектов Дирекции оснащены необходимым оборудованием для комфортного перемещения маломобильных пассажиров: установлены лифты, пандусы, специальные подъемники, индукционное оборудование.