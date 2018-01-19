​Белоярец украл профлисты у рабочих, ремонтирующих подъезд

Накануне к полицейским Сургутского района обратилась жительница Белого Яра, сообщив, что кто-то украл профлисты, принадлежащие строительной компании.

Полицейские выяснили, что строительная организация проводила ремонтные работы в одном из подъездов дома по улице Некрасова. Вор воспользовался отсутствием рабочих и умыкнул стройматериалы. Сумма ущерба предприятию составила около 70 тысяч рублей.

В итоге был пойман житель этого же поселения, мужчина 1979 года рождения. Он продал 38 профлистов за десять тысяч рублей. Теперь его могут посадить на два года.