В Сургуте выявили троих детей в социально опасном положении, 13 семей взяли на карандаш

Согласно информации о деятельности службы «Экстренная детская помощь» за четвертый квартал 2017 года, специалистами Центров «Зазеркалье» и «Апрель» было были посещены 128 семей (в них 190 несовершеннолетних); принято полсотни экстренных выездов (обследованы 56 семей, в них 109 детей) с целью профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства, девиантного поведения самих детей и противоправных действий в их отношении. В результате выявлены трое детей, находящихся в социально опасном положении, и 13 семей поставили на учет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщают специалисты службы.