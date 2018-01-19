Дольщики долгостроя возле "Вершины" получили ключи от квартир

История с сургутскими дольщиками дома на 30 лет Победы, 39А (рядом с ТРЦ «Вершина») благополучно завершилась — покупатели получили ключи от своих квартир.

Дольщики ждали этого момента с 2012 года, когда началось строительство высотки. В сентябре прошлого года мы публиковали интервью с генеральным директором ООО «СК СОК» Эдуардом Калашниковым, который рассказал, как они решали конфликтную ситуацию, доставшуюся им «в наследство» от предыдущего застройщика.

Сейчас, как стало известно siapress.ru, 56 собственников, купивших квартиры с 2012 по 2015 годы, также получат в качестве компенсации бесплатные места в паркинге.

