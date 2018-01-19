​УФСИН: в 2017 году выросло количество осужденных, которых не изолировали от общества

По состоянию на 1 января этого года на учете уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по ХМАО - Югре состоит 7001 осужденных по наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Для сравнения, год назад таких лиц было 5828.

6655 человек приговорены к условному лишению свободы. 773 — к ограничению свободы. 1900 осужденным запрещено заниматься определенной деятельностью, либо занимать определенные должности. 73 человека получили отсрочку исполнения приговора.

Один больной наркоманией избежал лишения свободы, выбрав в качестве альтернативы курс лечения от наркомании. Еще семь больных наркоманией суд приговорил к штрафу, обязав пройти курс лечения.

1064 осужденных отбывает наказание в виде исправительных работ, 2612 — в виде обязательных работ.

В прошлом году в доход государства перечислено более 5811,3 млн. рублей за счет удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам. В 2016 году сумма удержаний составила 4613,98 млн. рублей.

Также на уголовно-исполнительную инспекцию возложено исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста. Новый год под домашним арестом встретили 41 человек.