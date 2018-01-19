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Опубликованы фото кровавых истязаний животных ради ангорской шерсти

Кадры вопиющего обращения с живыми ангарскими кроликами опубликовал mur.tv.

На них видно, как из тела животных буквально вырывают «ценный мех», привязывают как неодушевленный предмет, и животные бьются от страха и боли, пытаясь убежать. Процедура сдирания шерсти с животного повторяется каждые три месяца, когда отрастает новая. Но большинство кроликов гибнут в течение полугода-года после процедуры.

В Китае, откуда и прибывает одежда, в том числе из натуральной ангоры, очень гибкие законы и нет наказания за жесткое обращение с животными.

«После расследования фонда РЕТА под влиянием зоозащитников многие крупные корпорации отказались от использования ангоры. Ее больше не покупают для своих изделий Benetton, Calvin Klein, H & M, и Zappos, а также крупнейшая корпорация Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti). Но спрос на ангору из Китая еще велик. Пока все, что мы можем сделать – рассказать всем, какой ценой достаются модницам свитера и шапки от производителей из Поднебесной», - сообщает телеканал о питомцах.

Чистоплотные от природы кролики содержатся в ржавых клетках, в своих фекалиях. Они не могут укрыться от дождя и солнца, и получают травмы.


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19 января в 21:19, просмотров: 953, комментариев: 0


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