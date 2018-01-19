Бизнес-завтрак БКС Премьер «Планирование личных финансов – что диктуют рыночные тенденции?»

Уже в следующую среду 24 января состоится первый в этом году бизнес-завтрак БКС Премьер[1]. Тема предстоящей встречи: «Планирование личных финансов – что диктуют рыночные тенденции?».

Речь пойдет об актуальности персонального подхода к инвестированию, риск-профилировании, о текущих тенденциях на рынке банковских вкладов и о том, как планировать личные финансы в условиях текущей ситуации в экономике.

Подобные встречи уже стали традиционными. Два раза в месяц команда Сургутского филиала «БКС Премьер» проводит бесплатные деловые завтраки, которые помогают взглянуть по-новому на фондовый рынок, повысить уровень финансовой грамотности, а также познакомиться с различными вариантами вложения денежных средств.

В ходе мероприятия Вы можете задать интересующие Вас вопросы спикеру или записаться на индивидуальную встречу с финансовым советником БКС Премьер.

«Инвестировать нужно грамотно и осознанно, и очень важно всегда быть в курсе актуальных финансовых тенденций. С этой целью мы на регулярной основе проводим подобные мероприятия и будем рады видеть в числе участников всех, кто интересуется темой финансов» - прокомментировал Директор сургутского филиала «БКС Премьер» Виталий Раужин.

Когда: 24 января 2018 г. в 10-00.

Где: Ирландский паб-ресторан «Joint», Ленина проспект, 39.

Внимание! Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись

по телефону: 8 (3462) 555-966.

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