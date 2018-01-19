По состоянию на январь 2018 года количество жителей Сургута и Сургутского района, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты (5000 рублей от округа) в беззаявительном порядке, составляет 33437 человек. Это те, кто стоят на учете в управлении соцзащиты населения по городу и району (получают другие социальные выплаты). Однако даже из их числа есть те, кто на всякий случай подал заявление через интнернет-портал «Госуслуги». Всего от сургутян в Центр социальных выплат уже поступило 18067 заявлений. На сегодняшний день, как сообщили в КУ «ЦСВ», напряженность среди населения отсутствует.
33 тысячи сургутян могут не подавать заявление на выплату в 5000 руб. Получат и так
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