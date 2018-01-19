Югра перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

Муниципалитеты Югры переходят на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как отмечают в департаменте общественных и внешних связей Югры, правительством округа уже сформирована необходимая нормативная основа для перехода на новую систему обращения с отходами — теперь некоторые полномочия по обращению с отходами перешли на муниципальный уровень.

Таким образом муниципалитеты могут создавать и содержать места накопления ТКО, контролировать исполнение правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, устанавливать нормативы накопления отходов и так далее.

Полный переход на новую систему обращения с отходами будет осуществлен в Югре до 1 января 2019 года.