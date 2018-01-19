​В Тюмени разрешилась ситуация со строительством 25-этажного бизнес-небоскреба в центре города

В Тюмени подошел к концу скандал, развернувшийся вокруг возможного строительства 25-этажного бизнес-центра возле городского ЦУМа в самом сердце областной столицы. Несмотря на то, что противники этого проекта обвиняли главу Тюмени в личной заинтересованности (так как ранее он был руководителем ЦУМа), Александр Моор лично подписал решение об отказе в строительстве бизнес-центра.

Проект бизнес-центра, которому не суждено реализоваться

«Причина — несоответствие требованиям нормативно-правовых актов, а именно проекту планировки территории 6-го планировочного района «Центральный», который был утвержден администрацией города в 2014 году», – пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на данные администрации города.

Все-таки где-то в России бывает, что желание застройщика увеличить свое здание в несколько раз сталкивается с негативным общественным мнением и пресекается местной властью.