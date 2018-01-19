​До 2025 года в Югре создадут более 84 тысяч ученических мест

Губернатор Югры Наталья Комарова на одном из кустовых заседаний в Нягани сообщила, что «В соответствии с региональной госпрограммой «Развитие образования» в период до 2025 года в округе дополнительно планируется создать 84 430 ученических мест. Объемы вложений финансовых ресурсов на эти цели составляют более 62 млрд рублей».

Сделано это будет в рамках измененной государственной программы «Развитие образования»,один из пунктов которой содержит требование исключить из образовательного процесса ветхие школы, и необходимость перехода на односменный режим работы.