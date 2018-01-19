​Пользователями «Личного кабинета» стали 40 тысяч клиентов Ханты-Мансийского НПФ

Все они оценили возможности, которые предоставляет этот онлайн-сервис.

«Личный кабинет» позволяет клиенту прямо через свой компьютер или смартфон:

контролировать состояние своих пенсионных счетов и договоров;

пополнять личные пенсионные счета различными способами;

отправлять в Ханты-Мансийский НПФ фото или скан-копии документов;

рассчитывать доходность различных пенсионных программ;

находить ближайшие офисы Ханты-Мансийского НПФ на карте;

отслеживать новости Ханты-Мансийского НПФ и всей отрасли;

получать консультации специалистов.

Самой востребованной услугой «Личного кабинета» в 2017 году стала «Пополнение счета». За год клиенты пополнили свои счета через Личный кабинет на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

Новый способ внесения взносов на свой пенсионный счет через «Личный кабинет» – «Автоплатеж» — позволяет перевести процедуру пополнения счёта в автоматический режим.

Сейчас Ханты-Мансийский НПФ проводит акцию для клиентов, которые до 31 января 2018 года подключили услугу «Автоплатеж». Главный приз акции – игровая приставка «Sony Playstation 4». Полная информация об условиях, сроках и порядке проведения акции размещена в разделе Пресс-центр.

«Безусловно, главная задача «Личного кабинета» дать клиентам возможность контролировать рост своих пенсионных накоплений и пополнять личные пенсионные счета. Спрос на услугу пополнения счета в режиме «здесь и сейчас» с каждым годом только увеличивается, поэтому мы постоянно работаем в этом направлении, внедряя все современные наработки. Фонду это упрощает и ускоряет процесс зачисления средств, а клиентам это удобно, быстро и современно», — комментирует достигнутые показатели исполнительный вице-президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Юрий Угорелов.

Сервис «Личный кабинет» доступен как со стационарного компьютера, так и с мобильного устройства. Загрузить мобильное приложение можно здесь - Android,Apple.

Работа по совершенствованию «Личного кабинета» продолжается. Разработчики принимают предложения пользователей chervonyi.ia@hmnpf.ru