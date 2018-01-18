Крыс реабилитировали: причиной чумы в Средневековой Европе назвали вшивых людей

Сегодня новостные порталы публикуют новую версию ученых-математиков из Осло о причине повальной пандемии чумы с 1347 по 1353 годы. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PNAS. «Черная смерть» убила приблизительно 200 миллионов человек по всей Европе и Азии. Ранее предполагалось, что крысы были главными виновниками второй пандемии в Европе. Чтобы понять, как происходили вспышки заболевания, ученые смоделировали три маршрута передачи болезни - воздушным путем, как при пневмонической чуме, вместе с крысами и их паразитами, либо вместе с человеческими. По мнению ученых, результаты модели предполагают, что распространение чумы было главным образом связано с человеческими блохами и вшами на теле, которые появлялись из-за того, что люди в те времена редко мылись...