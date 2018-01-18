​ФСБ рассказала, что больше всего угрожает России

ФСБ назвала главные угрозы для России. Выяснилось, что самые ключевые опасности – это «территориальные притязания иностранных государств» и «попытки проникновения в страну террористов».
Очень сильно спецслужбы переживают из-за ситуации в приграничных территориях. Они опасаются, что из-за различных бурных событий на границе в Россию может вплеснуться «дестабилизация общественно-политической обстановки», а также «криминализация населения», контрабанда оружия и наркотиков и, самое главное, «активизация деятельности сопредельных государств и транснациональных корпораций в попытках освоения и использования стратегических ресурсов морских пространств в ущерб национальным интересам» России. Об этом пишут «Ведомости».