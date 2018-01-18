В Югре появился памятник науки и техники. Это «теодолит аэрологический шаропилотный, МГНГ-ОФ-3492» // ФОТО

В Югре теперь есть собственный памятник науки и техники. Экспертный совет одноименной программы («Памятники науки и техники в музеях России») придал соответствующий статус одному из предметов, хранящихся в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске – тому самому «теодолиту аэрологическому шаропилотному, МГНГ-ОФ-3492». Вот он:

Вообще теодолит, как пишут на сайте Музея геологии, нефти и газа, – это оптико-механический инструмент для геометрического нивелирования, снабжённый зрительной трубой, вращающейся в горизонтальной плоскости, и чувствительным уровнем.