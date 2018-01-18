В округе появился новый вид мошенничества. На этот раз "разводят" продавцов

Как сообщают полицейские, схема нового вида «развода» такова: в магазин звонит неизвестный и представляется работником фирмы, которая занимается обслуживанием терминалов для оплаты услуг. Он сообщает, что ему необходимо проверить аппарат, установленный в торговом объекте и просит продавца помочь ему в этом – взять деньги из кассы и положить их на указанный номер сотового телефона через терминал. Когда сотрудник магазина выполняет все указанные мошенником действия, звонивший прерывает разговор и отключает телефон.

Полицейские настоятельно рекомендуют сотрудникам торговых объектов быть бдительными и внимательными. Попросите звонящего назвать фамилию, имя, отчество и его должность, сообщите, что Вам нужно посоветоваться с Вашим руководителем. Такие действия обязательно отпугнут злоумышленника. Ни в коем случае не проводите проверку терминала, даже если мошенник называет данные Вашего руководителя, помните, что такую информацию легко найти в интернете.