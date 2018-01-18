​Вот так поворот:сгоревший в 2011 году балок с людьми на Взлётке, поджег возлюбленный одной из жертв

В Сургуте в сентябре 2011 года в поселке Взлетный сгорел балок — в нем находились женщина, две ее дочери и полуторагодовалый внук — все они не смогли выбраться из горящего жилья, так как на окнах были установлены решетки. Соседи и очевидцы ничем не смогли помочь семье, как ни старались выдернуть машинами преграды с окон.

Тогда сотрудники МЧС сообщили, что пожар произошел из-за замыкания проводки.

Спустя пять лет в деле произошел непредвиденный оборот — в 2016 году в Москве явку с повинной написал 37-летний мужчина, заявивший, что именно он поджег тот самый балок. Об этом сообщает «URA.RU», ссылаясь на подтверждение регионального СКР.

Сознавшийся мужчина сообщил, что встречался с 21-летней девушкой, которая проживала совместно с 9-летней сестрой, мамой и полуторагодовалым сыном. Они поругались, и вечером 2 сентября 2011 года он поджег балок, облив дверь бензином. «Мужчина утверждает, что так он хотел напугать возлюбленную и был уверен, что она сможет выбраться из горящего дома», — пишет портал.

Сейчас мужчине (есть данные, что его фамилия Снурницын) грозит пожизненное лишение свободы за убийство более двух лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом.

Причем сам он рассчитывал, что дело будет возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», срок давности по которой к моменту его признания уже истек.