​В Сургуте пройдет митинг против аптечной наркомании

27 января в 11 часов в Сургуте на площади у СурГУ (Ленина, 1) состоится митинг для привлечения внимания к проблеме аптечной наркомании. В нем примут участие национальные диаспоры, спортивные клубы и крупнейшие общественные организации города и округа.

Как отмечают организаторы — волонтеры «Страны против наркотиков. Югра», «проблема аптечной наркомании в последнее время стоит очень остро для современной молодежи. Названия препаратов «Лирика», «Тропикамид» вряд ли что-то скажут обычному человеку. На самом деле это сильнодействующие психотропные лекарства, которые используют под видом наркотиков. Цена таблеток в разы ниже, чем на наркотики, а их хранение и сбыт с точки зрения закона не являются преступлением. Правда купить их в аптеке можно только по рецепту врача. Но почти в каждом городе округа есть аптеки, где из-под полы продают запрещенные таблетки просто так. Бизнес очень прибыльный – доход может составлять сотни тысяч рублей в день. Хватит, чтобы поделиться со всеми проверяющими структурами».

Этим митингом участники хотят добиться законодательного ужесточения правил продажи психотропных лекарств: за их безрецептурный отпуск ответственность должна быть не административная, как сейчас, а уголовная. В ходе проведения митинга будут собираться подписи с обращением к губернатору округа.