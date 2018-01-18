Заведующая отделением медицинской реабилитации детской поликлиники БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», врач-невролог поликлиники № 4 Сургута Елена Левант стала лучшим неврологом Югры, сообщает пресс-центр медучреждения. По итогам окружного конкурса «Невролог Югры 2017 года» сургутянка «взяла» номинацию «Молодой профессионал». Поздравляем Елену Леонидовну с заслуженной наградой, желаем большого личного счастья и новых творческих успехов!
Сургутский невролог Елена Левант стала лучшей в окружном конкурсе
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18 января в 21:00, просмотров: 694, комментариев: 0
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