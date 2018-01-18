Пациентам поликлиники №4 напишут в Telegram о записи на прием

Такая возможность появилась у пациентов БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» Сургута благодаря внедрению медицинского программного обеспечения. Это следующий этап для тех, кто пользуется электронной записью в поликлинику и получает смс-оповещение с указанием даты, времени и номера кабинета. Теперь эти сообщения могут приходить через мессенджеры, сообщает официальный сайт медучреждения.

Чтобы получать сообщения через Telegram, ему нужно подписаться на бота-информатора. Бот-информатор – это специальная программа на платформе Telegram, главная цель которого отправлять пользователю сообщения. При этом, если у пользователя установлен мобильный Viber, то он получит сообщение о записи автоматически. Система позволит уменьшить число случаев, когда пациент записался, но не пришел, а также разгрузит звонки, поступающие в регистратуру.