​Бывший референт Путина объяснил, почему Улюкаев получил свои восемь лет тюрьмы

Бывший референт Владимира Путина, ныне ординарный профессор НИУ «Высшая школа экономики» Симон Кордонский во время лекции в «Ельцин Центре» объяснил, почему приговор Алексею Улюкаеву оказался таким строгим. Об этом пишет Znak.com.

«Дело в том, что Алексей (Улюкаев) написал заявление об увольнении. Из нашей власти вход — рубль, а выход — два. И он не прислушался к аргументам, за что и пострадал. Люди не понимают, что можно пострадать за заявление на увольнение. Сказано было президентом в открытую: «Нельзя бежать сейчас, нельзя увольняться». Не та ситуация. А он (Улюкаев) восстал», – рассказал Кордонский во время лекции. По его мнению, резюмируя, «Улюкаев нарушил правила игры».

Симон Кордонский с 2000 по 2004 год возглавлял экспертное управление Администрации президента РФ, а в 2004–2005 годах был старшим референтом президента России Владимира Путина.

Напомним, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет тюрьмы строгого режима по делу о вымогании взятки в $2 млн у президента «Роснефти» Игоря Сечина.