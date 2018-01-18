​Навальный рассказал, сколько денег ему пожертвовали за прошедший год

Алексей Навальный в своем блоге сообщил, что за 13 месяцев его избирательной кампании он собрал и использовал в работе своих штабов 275 млн рублей, которые ему пожертвовали более 145 тысяч человек. Теперь, правда, возможность получать деньги для него может быть закрыта – по его словам, огромное количество разных министерств и ведомств сейчас занимается устранением его фонда «Пятое время года», через который идет сбор пожертвований.