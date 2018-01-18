Страшная трагедия случилась в Актюбинском районе Казахстана. Из-за возгорания автобуса погибли 52 человека из 57, что находились в нем. Как пишут «Ведомости», выжившим оказывают медицинскую помощь. ЧП произошло на 1068-м километре трассы между Самарой и Шымкентом. В автобусе были жители разных стран, личности и гражданства погибших уточняются.
Более 50 человек сгорели в автобусе в Казахстане
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 12:23, просмотров: 223, комментариев: 0