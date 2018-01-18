Реорганизация детских садов Сургута продолжается: подошла очередь ДС «Фестивальный» и ДС «Утиное гнездышко»

С целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на территории Сургута МБДОУ № 65 «Фестивальный» вступил в период реорганизации в форме присоединения к нему МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко», сообщает Распоряжение №2374, которое размещено на сайте горадминистрации. Так, руководителем объединенного дошкольного учреждения остается заведующая «Фестивального» Альбина Ахметова, в управление которой переходит и муниципальное имущество второго детсада – «Утиного гнездышка». Его руководитель Любовь Челомова остается в должности только до апреля, как другие ее коллеги из обоих ОУ. Штатное расписание будущего объединенного учреждения пока в стадии составления, однако сокращение численности сотрудников неизбежно.Стоит отметить, что это не единственная «пара» дошкольных учреждений, которые в целях оптимизации бюджета будут в этом году слиты воедино. Программа реорганизации, начатая еще в 2015 году, продолжится. Так, например, в Сургуте уже объединены более десяти дошкольных учреждений, близких друг к другу территориально. Например, детские сады «Колокольчик» и «Дюймовочка», «Незабудка» и «Калинка», «Искорка» и «Машенька», «Василек» и «Снегурочка», «Ивушка» и «Дельфин». На эти меры департамент образования Сургута идет обоснованно: принцип «симбиоза» позволил не только улучшить материально-техническое обеспечение этих ОУ, но и решить финансовый вопрос отстающих детсадов.