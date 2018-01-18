83-летнего Армена Джигарханяна госпитализировали прямо из здания Московского драматического театра, которым он руководит. Как пишут СМИ, актера доставили в больницу имени Пирогова, предположительно, из-за проблем с сердцем – якобы ему поставили диагноз «гипертонический криз». Хотя врачи не исключают, что он просто подхватил грипп, которые дал осложнения на невралгию. Сейчас артист находится в сознании, но пока крайне слаб.
Актера Армена Джигарханяна госпитализировали из-за проблем с сердцем
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