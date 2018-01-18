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​В прошлом году на дорогах Сургутского района погибли 62 человека и 333 были травмированы

В 2017 году на дорогах Сургутского района произошло 212 дорожно-транспортных происшествий, в которых 62 человека погибли и 333 были травмированы. Такие цифры озвучил начальник ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Андрей Драка журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности отдела в 2017 году. По-прежнему основной причиной происшествий остается превышения водителями скоростного режима. Бороться с этой проблемой помогают закупленные в прошлом году передвижные комплексы фиксации правонарушений. За первый день работы на трассе Сургут - Лянтор приборы зафиксировали почти тысячу нарушений.

По-прежнему граждане позволяют себе управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, забывая, что в таком состоянии водитель начинает управлять автомобилем в агрессивной манере, а реакция на происходящее на дороге не воспринимается должным образом, что приводит к печальным последствиям. По вине нетрезвых водителей в 2017 году произошло 16 ДТП, в которых 14 человек погибли и 16 пострадали. Одно из резонансных происшествий произошло 2 апреля на 36-м километре дороги Сургут – Нижневартовск. Водитель 1974 года рождения управляя в алкогольном опьянении автомобилем «Hyundai Solaris» подобрал на дороге трех подростков. Водитель не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗом под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП водитель «Hyundai Solaris» и его пассажиры 2003, 2002, 2001 годов рождения скончались на месте.

В прошлом году произошел рост ДТП с участием детей. Так на дорогах Сургутского района с участием несовершеннолетних зарегистрировано 35 происшествий, в которых 7 детей погибли и 38 пострадали. Большая часть происшествий с детьми, происходит по вине взрослых, которые пренебрегают правилами перевозки детей. Несмотря на то, что сотрудники ГИБДД уделяют большое внимание выявлению данного вида правонарушений, в этом году выявлено на тысячу больше таких нарушений, все равно произошел рост происшествий с участием детей. Начальник ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Андрей Драка: «Конечно, мы проводим большую профилактическую работу, посещаем школы, детские сады, родительские собрания…. Однако забота о безопасности своего ребенка - это в первую очередь обязанность родителей. Я призываю всех водителей обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних. Буквально в субботу на 47 км автодороги «Сургут-Когалым, граница ХМАО» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «ВАЗ-21101» мужчина 1986 года рождения, житель городского поселения Федоровский Сургутского района, не убедился в безопасности обгона впереди движущегося транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновения с автомобилем «Nissan», под управлением гражданина 1987 года рождения, жителя города Сургут. В результате ДТП были травмированы водитель и четыре пассажира автомобиля «Nissan», в том числе ребенок 2013 года рождения. Также травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-21101». Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Сургута. Машины получили очень сильные повреждения. Установлено, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве и только благодаря нему не получил тяжелые травмы».


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Сегодня в 11:00, просмотров: 73, комментариев: 0


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