​В прошлом году на дорогах Сургутского района погибли 62 человека и 333 были травмированы

В 2017 году на дорогах Сургутского района произошло 212 дорожно-транспортных происшествий, в которых 62 человека погибли и 333 были травмированы. Такие цифры озвучил начальник ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Андрей Драка журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности отдела в 2017 году. По-прежнему основной причиной происшествий остается превышения водителями скоростного режима. Бороться с этой проблемой помогают закупленные в прошлом году передвижные комплексы фиксации правонарушений. За первый день работы на трассе Сургут - Лянтор приборы зафиксировали почти тысячу нарушений.

По-прежнему граждане позволяют себе управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, забывая, что в таком состоянии водитель начинает управлять автомобилем в агрессивной манере, а реакция на происходящее на дороге не воспринимается должным образом, что приводит к печальным последствиям. По вине нетрезвых водителей в 2017 году произошло 16 ДТП, в которых 14 человек погибли и 16 пострадали. Одно из резонансных происшествий произошло 2 апреля на 36-м километре дороги Сургут – Нижневартовск. Водитель 1974 года рождения управляя в алкогольном опьянении автомобилем «Hyundai Solaris» подобрал на дороге трех подростков. Водитель не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗом под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП водитель «Hyundai Solaris» и его пассажиры 2003, 2002, 2001 годов рождения скончались на месте.