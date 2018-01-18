Инвестиционный банк Goldman Sachs в своем прогнозе экономического роста разных стран выразил уверенность, что в 2018 году российский ВВП вырастет на 3,3 процента. В то же время отечественное Минэкономразвития рассчитывает лишь на 2 процента. Впрочем, если Goldman Sachs увидел в 2017 году рост ВВП России на 2,2 процента (реально ожидается что-то вроде 1,4-1,8 процента), то делать радужные прогнозы не так сложно. Тем более, что каких-то особых причин к своим большим ожиданиям в плане российской экономики банк не приводит.
GoldmanSachs верит в российскую экономику сильнее, чем российские власти
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