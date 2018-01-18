Борис Гриц, ударивший ножом в горло журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, прошел психиатрическую экспертизу, которая выявила у него параноидальную шизофрению. В заключении указано, что у него обнаружены характерные для шизофрении бредовые идеи и мании преследования, поэтому он «не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», пишет сайт радиостанции.
У нападавшего на Татьяну Фельгенрауэр выявили параноидальную шизофрению
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