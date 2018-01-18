​Домен Putin2018.ru был создан еще при Медведеве – десять лет назад

Домен Putin2018.ru, на котором располагается предвыборный сайт президента России, был создан еще в 2008 году, то есть в начале президентства Дмитрия Медведева. Как пишут «Ведомости», это случилось после того, как стало известно об изменениях в Конституции о продлении срока полномочий у главы государства. Поначалу Putin2018.ru зарегистрировал некий программист Павел Сапачев, но продлевать не стал, а новый владелец у имени сайта появился в 2010 году. Впоследствии он передал домен нынешним владельцам в марте 2017 года.

Кроме Putin2018.ru, в сети зарегистрированы такие имена сайтов, как Putin2024.ru, Putin2036.ru и даже Putin2048.ru. А еще: Medvedev2018.ru, Medvedev2024.ru, Kirienko2024.ru, Navalny2024.ru, Sobchak2024.ru и множество других.

Зачастую подобными вещами занимаются так называемые киберсквоттеры, которые приобретают доменные имена с потенциально высокой значимостью в будущем, а затем продают реально нуждающимся владельцам, иногда за очень большие деньги.