Праздничная служба в Храме Святителя Луки начнется в 8.30, сообщает пресс-служба Сургутской травматологической больницы. Там по традиции организуют особенную купель – освятят плавательный бассейн, который находится в Центре нейрореабилитации лечебного учреждения. В него смогут погрузиться пациенты, которые не имеют возможности самостоятельно передвигаться. А при храме с 10.00 19 января будет организована раздача святой воды и освящена уличная купель.
При Храме Святого Луки на территории Травмбольницы организуют крещенскую купель и раздачу освященной воды
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