Дети обращались с ушибами, переломами конечностей, растяжениями

За медицинской помощью в Травматологическую больницу Сургута за зимние каникулы обратилось 355 детей с ушибами и переломами конечностей, растяжениями, из них 17 были госпитализированы в нейрохирургическое и травматологическое отделения, что являетсясредним показателем для этого периода. Как сообщает пресс-служба медучреждения, чаще всего юные сургутяне получали травмы на улице – на детских площадках, во время катания на горках, на катках.

Всего в новогодние праздники обратилось более 1500 человек. В больнице дежурили мультидисциплинарные бригады. В их составе - нейрохирурги, травматологи, неврологи, терапевты, врачи диагностической службы. Всего ежедневно медицинскую помощь оказывали порядка 17 специалистов.