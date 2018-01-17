​«Собеседник» уличил крайне патриотичного телеведущего и сенатора Пушкова в любви к красивому отдыху на Западе

Сенатор Совета Федерации и известный своей непримиримой позицией по отношению к Западу телеведущий Алексей Пушков очень много проводит времени на том самом Западе. Это выяснило издание «Собеседник», которое опубликовало расследование о быте сенатора. Выяснилось, что при доходе в 16 млн рублей в год, он обладает квартирой с рыночной стоимостью в 150 млн рублей, а также дорогими иномарками. И при этом он только за несколько месяцев вместе с семьей побывал в Испании, Италии, Германии, Великобритании и Финляндии.

Правда, дочь Пушкова Дарья предпочла съездить на горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии, потому что во Франции ей не нравится сервис. К слову, Дарья также работает на одном из самых патриотичных и свирепно критикующих Запад телеканалов – Russia Today.

Это не первый случай, когда работники телевизионной пропаганды попадаются на не очень патриотичном отношении к отдыху и быту. Так, глава «России 1» Дмитрий Киселев, предлагавший сжигать сердца геев, был замечен в отпуске в Амстердаме. А непримиримый борец с Западом Владимир Соловьев вообще владеет недвижимостью в Италии.