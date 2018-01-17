​Бывший замглавы Лангепаса осужден за взятку. Сильно осужден – ему выписали штраф

Завершен судебный процесс над бывшим замглавы Лангепаса Андреем Миниахметовым. Как рассказывает пресс-служба прокуратуры Югры, в 2016 году он получил взятку – один миллион рублей – за то, чтобы покровительствовать одной из ЖКХ-шных контор. В итоге его вычислили, поймали и судили. И засудили по части 5 статьи 290 УК РФ, то есть «получение взятки должностным лицом в крупном размере».

По решению судьи Миниахметов должен выплатить штраф – 2,5 млн рублей, и два года воздержаться (вынужденно) от работы на управленческих должностях.

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